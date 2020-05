Godt trykk tross mindre torsk

Vårtorskefisket i Finnmark holder fortsatt trykket oppe, selv om det nå merkes at torsken går i mink.

Den siste fangstrapporten fra Norges Råfisklag viser at det ennå leveres gode torskefangster i det nordligste distriktet, og sesongen her er helt i takt med årstiden.

Leveranser av hyse og sei holder seg stabilt, mens fisket etter torsk nå reduseres gradvis ettersom torsken er på vei ut i havet igjen.

Varierte resultater

Men det er ikke bare i nord fisket går sin gang. Den siste uken har man opplevd økende notfiske etter sei blant annet på Nordmøre.

For sjarkflåten som har lagt om til rognkjeks har til gjengjeld været satt et klart preg. Ustabilt vær langs kysten sist uke sørget for at det er levert 25 tonn mindre enn i fjor.

Omsetningen av sjøfryst sjømat har på sin side tatt seg opp, og det ble blant annet solgt 1,5 millioner kilo reker fra fire leveranser sist uke.

Ligger 200 millioner over

Råfisklagets omsetning i uke 19 endte samlet på 179,9 millioner kroner viser de foreløpige tallene. Dette inkludert 3,1 millioner kroner fra utenlandske fartøy som leverte 280 tonn frosset råstoff med torsk, flekksteinbit, blåkveite og hyse.

Omsetningen for norske båter utgjorde 176,8 millio0ner kroner, fordelt med 118,4 millioner kroner på fersk og 58,5 millioner kroner på fryst råstoff.

- Til sammenligning hadde vi i uke 19 i fjor ei omsetning på 240,5 millioner kroner. Av det var 37,6 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter, heter det i ukerapporten.

Råfisklagets omsetning ved utgangen av 19 nærmet seg 7 ,5 milliarder kroner. Det er 200 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor.