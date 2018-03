Godtar ikke boten

Fylkespolitiker Johnny Ingebrigtsen (SV) godtar ikke forelegget han ble ilagt fordi politiet mener han senket gammelsjarken med vilje.

Ifinnmark omtalte i forrige uke saken der SV-politiker Johnny Ingebrigtsen var ilagt en bot på 15.000 kroner etter at sjarken hans «Ternen» gikk ned under slep. Politiet mener det var snakk om en bevisst handling for å dumpe båten, og at dette fremstår som ren miljøkriminalitet.

Det er Ingebrigtsen på ingen måte enig i, og sier ifølge Ifinnmark.no (betalingsmur) at det er ufornuftig å bruke ressurser på en slik sak.

– Dette er ikke et problem, det er ikke noe forurensing og derfor heller ikke noe å rydde opp i. Jeg mener det er gal bruk av knappe ressurser, som vi vet politiet har, sier han til avisa.

Saksgangen i å nekte å vedta et forelegg, er at saken havner for domstolen.

- Det blir nok rettssak, og det er jeg klar til, sier Johnny Ingebrigtsen til Ifinnmark.no