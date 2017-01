Godtar økolaksen

Island godtar EUs økologiregler. Det betyr at det er slutt på striden rundt økolaksen.

Foto: Dag Erlandsen

Islands utenriksdepartement bekrefter onsdag ettermiddag at landets nye regjering frafaller kravene om tilpasninger i regelverket. Det betyr at forordningen endelig kan innlemmes i EØS-avtalen, ni år etter at den ble vedtatt i EU. Striden har ført til fullt eller delvis forbud mot merking av oppdrettslaks fra Norge som økologisk i Belgia, Finland, Frankrike, Nederland og Sverige.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier han nå håper på å få regelverket inn i EØS-avtalen så fort som mulig.

– Dette er veldig bra for mange av våre produsenter som har levd i utrygghet og uvisshet fordi flere og flere land har boikottet import av norsk økologisk laks, sier Sandberg til NTB.

– Vi er klar til å implementere dette regelverket. Det er avklart i regjeringen. Vi har bare ventet på Island, sier Sandberg.

Island krevde i alt fem tilpasninger i regelverket. Disse gjaldt merking av økologiske produkter, bruk av fiskemel som fôr, tetthet i røyeoppdrett og bruk av spaltegulv i sauefjøs.

Også Norge ønsket å fortsette med spaltegulv, men valgte i fjor høst å gi etter av hensyn til lakseoppdretterne.