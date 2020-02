«Gratis lunsj» til ungdommen

Norges Fiskarlag gjør sine hoser grønne hos ungdommen. Nå tilbyr de fiskere som er under utdanning gratis medlemskap – inkludert forsikring.

- Fra og med 2020 får fiskere under utdanning helt gratis medlemskap hos Norges Fiskarlag. Dette gjør vi som et bidrag for å fremheve at det er viktig å heve kompetansen i næringen og støtte ungdom som vil inn i næringen, skriver fiskarlaget på sine nettsider.

Alle rettigheter avgiftsfritt

I begrunnelsen framholder det at studenttilværelsen kan være en økonomisk utfordrende tid for mange.

- Fiskarlaget vil fra vår side derfor dekke medlemskontingenten i inntil fire år under utdannelse.

Medlemskontingenten har også tidligere vært unntatt for fiskere under utdanning, men medlemmer måtte tidligere likevel betale den obligatoriske medlemsforsikringen på kr 222,-. Denne forsikringspremien vil Fiskarlaget nå betale for denne medlemsgruppen, og medlemskapet blir derfor helt gratis.

Vil tilbakebetale

Fakturaen for forsikringen for 2020 ble allerede sendt ut før beslutningen ble tatt. Fiskarlaget framholder at derfor er det viktig at fiskerne med utdanningsmedlemskap i Norges Fiskarlag ikke betaler denne. Om noen allerede har betalt den vil beløpet bli tilbakebetalt.