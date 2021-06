Greide ikke lusekravet, mister oppdrettsvolum

En rekke selskaper har ikke innfridd vilkårene for kapasitetsøkning av biomasse, og får trukket tilbake den 5 prosents kapasitetsøkningen de har kjøpt.

Fiskeridirektoratet har vedtatt tilbaketrekking av 5% kapasitetsøkning tildelt etter «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

Risiko

Direktoratet skriver i en pressemeldling at det er en klar forutsetning at innehavere av akvakulturtillatelse drifter i samsvar med de vilkår som er satt for kapasitetsøkningen.

- Vilkårsbruddene som foreligger tilsier at flere av selskapene som har fått kapasitetsøkning ikke vil være i stand til å oppfylle vilkårene i fremtiden. Risikoen for fremtidige vilkårsbrudd er i disse tilfellene så stor at det er nødvendig å trekke tilbake kapasitetsøkningen, skriver direktoratet i meldingen.

Maksimalt lusetall

Tildelingen har strenge vilkår om hele tiden færre enn 0,2 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt pr. fisk og bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus. Selskapenes ukentlige rapportering av lakselus og medikamentelle behandlinger er tilgjengelig i BarentsWatch.

Oversikt over selskap der tildelte 5% kapasitetsøkning trekkes tilbake:

Fylke Selskap Antall tillatelser Kapasitet (tonn/tillatelse) Agder Mowi ASA 15 39 Troms og Finnmark Gratanglaks AS 1 48 Troms og Finnmark Kleiva Fiskerfarm AS 1 48 Troms og Finnmark Lerøy Aurora AS 6 48 Troms og Finnmark Mowi ASA 7 48 Troms og Finnmark Salaks AS 1 48 Troms og Finnmark SalMar Farming AS 4 48

Bakgrunn

Regjeringen åpnet 18. juni 2015 for 5 % kapasitetsøkning mot vesentlig strengere miljøkrav når det gjelder lakselus. Dette hadde som mål å stimulere næringen til å redusere risikoen for negativ påvirkning fra lus på de ville bestandene og motvirke økt resistens mot medikamentelle behandlinger.

Alle etablerte innehavere av akvakulturtillatelse fikk tilbud om kapasitetsøkning på gjeldende ordinære tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø. Av disse var det kun åtte selskap som valgte å kjøpe kapasitetsøkning, og som dermed var villig til å binde seg til produksjon under strenge vilkår, og ta den risikoen dette innebar.