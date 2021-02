Grønt lys for Eidsfjord Giant

Fiskeridepartementet gir Eidsfjord Sjøfarm i Vesterålen grønt lys for å gå videre med sine planer om lukket gigantoppdrettsprosjekt.

- Jeg vil gratulere dere med første steg. Departementet mener dette er betydelig innovasjon, og saken går nå tilbake til direktoratet for å vurdere hvor mange tillatelser som skal gis, sa fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen via videolink på en pressekonferanse som startet på Sortland klokka 1230.

Eidsfjord Sjøfarm fikk opprinnelig avslag på sin søknad om 17 konsesjoner til prosjektet fordi Fiskeridirektoratet mente konseptet ikke inneholdt "vesentlig innovasjon", som er et av de viktigste punktene for å bli tildelt gratis utviklingskonsesjoner.

Dette har nå Fiskeriministeren skåret gjennom på, og det blir nå opp til direktoratet å avgjøre hvor mange konsesjoner prosjektet tildeles.

Adm dir Knut Roald Holmøy vil overfor Kyst og Fjord ikke spekulere i hvor mange konsesjoner de kan komme til å få, eller hvor mange som utgjør kritisk masse for å realisere prosjektet.

Holmøy-konsernets ide for fremtidens oppdrett handler om et lukket skip på 270 meters lengde, 45 meters bredde og et vannvolum på 69 000 kubikkmeter.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Rolls Royce, senere Kongsberg.

