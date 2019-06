Grønt lys for tre fiskerihavner

Kamøyvær, Engenes og Fosnavåg fiskerihavner får sette i gang sine havneprosjekter, etter at regjeringa besluttet å øke rammen til forskuttering.

– Å bygge ut havner er bra for verdiskapingen langs kysten. Nå får Kamøyvær, Engenes og Fosnavåg fiskerihavner forskutteringsmidler som gjør at de kan bygges ut tidligere enn ventet. Dette er gode prosjekter som er viktig for næringsliv og folk på de tre plassane, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Forskutteringsordninga gjelder fiskerihavn- og farledstiltak som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018- 2029, og innebærer at kommuner kan forskuttere et prosjekt mot tilbakebetaling fra staten på et senare tidspunkt.

Nå gir Samferdselsdepartementet rundt 250 millioner kroner til tre fiskerihavner:

Søkerkommune (fylke) Prosjekt Anslag forskuttering Nordkapp (Finnmark) Kamøyvær fiskerihavn 32 500 000 Ibestad (Troms) Engenes fiskerihavn 95 000 000 Herøy (Møre og Romsdal) Fosnavåg fiskerihavn 108 500 000

Ordningen kom på plass i 2018 og det var allerede inngått avtaler om midler til fiskerihavner i Berg og Gamvik kommuner. Men fordi rammen i utgangspunktet var mindre enn søkermassen var det flere kommuner som måtte slåss for å komme med.

Ikke minst Ibestad kommune, som har gått mange og lange runder på vegne av Engenes.