Den russiske tråleren «Kokshaysk» har grunnstøtt ved Arnøya. Nå venter man på flo sjø. Bergingsaksjon starter klokka 17.

Det er 35 mennesker som oppholder seg trygt om bord i den russiske tråleren, som ligger grunnstøtt på vestsida av Arnøya i Nord-Troms, rett vest av Akkarvik. Årsaken til hendelsen kan være at rorvakta har sovnet. Både kystvaktskipet KV Farm og redningsskøyta «Skomvær III» oppholder seg i området.

– Status på tråleren nå er at alle er om bord. De har en sikker plattform under seg. Når sjøen flør vil vi starte redningen, sier Finn-Tore Sortland ved HRS-sentralen i Nord-Norge.

Redningsskøyta ble sendt til området og kom fram i 9-tida i morges. Et redningshelikopter ble sendt fra Banak, men det returnerte etter kort tid.

HRS vet ikke mer om hva som var bakgrunn for at tråleren gikk på grunn.

Kan ha sovnet

Ifølge Fiskeribladet kan personen ved roret på fiskebåten ha sovnet av.

– Tråleren kom fra Tromsø går jeg ut ifra. Den har gått i rett kurs fra Grøtnes mot Arnøya og rent på grunn der. Det er sagt fra båten at rormannen har sovna av, forteller styrmann på redningsskøyta Skomvær III, Roger Pettersen.

Men skipper på samme fartøy, Odd Arne Hermansen, er ikke enig. Han sier at de ikke kan si noe nøyaktig om hva som har skjedd. Hermansen sier til NRK at utsagnet til styrmannen får stå for hans egen regning.

– Vi har ikke lov til å spekulere, det er det eneste jeg kan si.

Starter klokka 17

Skipsføreren om bord har rapportert om en liten oljelekkasje, sier skipperen. Han tror at redningsarbeidet kan starte rundt klokken 17 i dag.

– Det er en sjanse for å få han av da. Men om man lykkes med det, og om det er mulig å trekke han av, det må vi se på. Etter hvert som det nærmer seg høyvann får vi se om båten har stor vanninntrenging. Da er det fare for at båten kan synke når man sleper den av.

«Kokshaysk» kom sørfra, viser skipstrafikktjenesten marinetraffic.com. Den eies av fiskekollektivet «Chapoma» i Murmansk.

Det var Nordlys som meldte om hendelsen først.

Fint vær

Skipper Edmund Johnsen på frakteskipet «Vargøy», som for øyeblikket befinner seg like ved den russiske tråleren, forteller til NRK at det er fint vær i området, og noe overskyet.

– Båten har litt slagside. Vi ser ingen olje eller lekkasjer. Det ser ut til at den rett og slett har gått på grunn, sier han.

Rune Nilsen, operasjonsleder i Troms politidistrikt sier de skal etterforske saken.

– Nå er vi helt i startfasen, men vi er jo interessert i å vite hva som har skjedd. Da må vi snakke med mannskapet om bord på båten.