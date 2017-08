Gruveselskapet mangler 50 mill.

Nussir er ennå ikke i boks med finansieringen av planene for drift av kobbergruva som skal slippe ut slagg i Repparfjord.

Eier og adm dir. i Nussir AS, Øystein Rushfeldt holder fast ved at gruvedriften skal starte i 2020. Men overfor Finansavisen erkjenner han at selskapet så langt ikke er i finansiell posisjon til å gå videre. Selskapets eiere har allerede satset 150 millioner, og har så langt drevet i to år med underskudd. I 2015 drev Nussir med 8 millioner i minus, og i 2016 hadde underskuddet vokst til 18 millioner.

Nussir trenger ifølge et oppslag i Finnmark Dagblad fra juni ytterligere 50 millioner kroner for å komme videre med planene om kobbergruvedrift. Rushfeldt ser likevel optimistisk på fremtiden.

– Vi har alltid tilpasset vår aktivitet til det vi har kunnet finansiere, og har hatt en stødig og stabil aktivitet de siste årene med noe økning siste året. Innhenting av kapital pågår. Vår økonomi er ok, kommenterer Rushfeldt i en epost til Finansavisen

Nussir mangler også tillatelse for å sette i gang. Til Finnmark Dagblad uttalte Rushfeldt at søknaden om driftskonsesjon er sendt Direktoratet for mineralforvaltning. Saksbehandlingen der innebærer at saken også skal ut på en høringsrunde hos berørte instanser og interesser.