Gullår for laksen

2016 ble et gullår for laksen. Oppdretterne tjente 363 kroner på hver tusenlapp. Aldri før har driftsmarginen vært høyere.

Foto: Dag Erlandsen

Det går fram av Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse.

- En driftsmargin på 36,6 prosent er den høyeste gjennomsnittlig driftsmargin vi har registrert siden lønnsomhetsundersøkelsen startet i 1982. Kun to ganger tidligere har vi registrert en gjennomsnittlig driftsmargin på over 30 prosent, i 2006 og 2010, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Årsaken til økninga er den høye kiloprisen. Gjennomsnittlig salgspris per kilo solgte laks var 50,97 kroner, opp hele 47 prosent fra 2015. Regnbueørreten økte enda mer, nesten 57 prosent, og lå i fjor på 48,22 kroner.

Samtidig øker kostnadene. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo i fjor var kr 31,02 kroner.

- Vi har sett en økning i produksjonskostnadene fra 2005, da gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo var 17,76 kroner i 2016-kroneverdi, sier Holmefjord. Kostnadene har dermed økt med hele 78,5 prosent i løpet av disse årene, og næringa er dermed avhengig av en fortsatt høy laksepris.

Også produksjon per årsverk har gått ned fra 2015 til 2016. Det betyr at det nå må flere ansatte til for å produsere samme mengde fisk. Gjennomsnittlig produksjon per årsverk i 2016 var på 302 484 kg.