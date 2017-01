Gullet til Nord-Troms

Elever fra Nord-Troms videregående skole tok gull i landsfinalen i sjømatkonkurransen Ringer av vann.

- Det har væt utrolig gøy! Og vi har lært så masse. Det er så mye som er ukjent og utilgjengelig for oss med sjømatnæringa. Jeg skal i hvert fall ta en utdanning innen marin næring, sier Henriette Trætten, talsperson for vinnergruppen Arctic Whitefish. Sammen med medelevene Jøran L. Jenssen, Victoria F. Mathiassen og Miriam Lilleberg fikk hun et døgn på seg til å komme opp med et produkt, tjeneste eller konsept som skulle bidra til å styrke sjømatnæringens omdømme.

Arctic Whitefish presenterte en innovativ løsning som viser forbrukere prosessen fra fangst av hvitfisk til ferdig produkt. Ved hjelp av kamera skal forbrukerne se hvordan hele prosessen foregår, og de skal se at fisken er ekte, den er vill og kommer fra naturlige forhold. Dette skal skape mattrygghet og en relasjon til næringen.

Roser sjømatnæringen for ungdomssatsing

Ringer av vann har vært et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap.

- Dette har vært tidenes største sjømatsatsing i norsk skole, og samarbeidet med næringen har vært en stor opptur for oss. Over 3000 elever har fått oppdatert og korrekt kunnskap om en næring i rivende utvikling. Vi heier på ungdommen og på sjømatnæringen, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

- Sjømatnæringen må satse på de unge. Gjennom denne konkurransen har vi sett at ungdom har mye å bidra med bare vi slipper dem til. Vi vil takke alle i næringen som har stilt opp, delt sin kompetanse og deltatt med bedriftspresentasjoner, oppgaver, veiledning og juryarbeid i Ringer av vann, sier Janita Arhaug, daglig leder i Sett Sjøbein.

Kåret til vinner av sjømatnæringen selv

Vinneren ble kåret av konferansedeltakerne på Sjømatdagene i Stjørdal. Fire grupper kom videre til den avsluttende runden, og etter å ha fremført sine løsninger på scenen, ble det gjennomført en avstemming. Arctic Whitefish fikk flest stemmer av de vel 500 deltakerne. Starfish fra Nordland kom på andreplass med en holdningskampanje for unge som skal frontes av kjente trendsettere. Gruppen med navnet En god laks forlenger livet vil ha en tank på Jernbanetorget i hovedstaden som skal vise realiteter fra norsk oppdrettsnæring.

Jobbet med oppdrag fra fiskeriministeren

Fiskeriminister Per Sandberg annonserte oppdraget for elevene under åpningen av Sjømatdagene. Han hadde selv utarbeidet oppdraget elevene skulle løse:

"For å kunne utvikle sjømatnæringa er den avhengig av et godt omdømme. Dette er viktig for å kunne tiltrekke seg dyktige medarbeidere og investorer, men et godt omdømme er også helt avgjørende for at kundene skal velge norsk sjømat.

Dere skal utvikle et produkt, konsept eller tjeneste som er med på å styrke omdømmet til norsk sjømatnæring".