- Ha Brexit-strategien klar

Råfisklagets direktør oppfordrer aktører med interesser mot Storbrittania om å legge gode planer.

- Brexit skjer på en tid av året da det fiskes mye hyse som tradisjonelt har havnet i det britiske markedet. Det er derfor veldig viktig at de som jobber mot dette markedet tenker gjennom sine pågående leveranser, og hvordan de håndterer problemene som kan oppstå rundt Brexit i slutten av oktober, sier Haugland.

Råfisklaget planlegger ifølge Haugland ingen regulerende tiltak.

- Men vi mener det er viktig å informere om dette, slik at aktører som er involvert mot dette markedet har en god plan B for å unngå at vi får dårlig fisk ut i markedet.