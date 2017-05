Håp for vikingene

Det er håp for vikingene om bord på «Saga Oseberg». Næringsministeren tror de skal finne en løsning.

Foto: Foto: Oseberg Båtlag

- Jeg er opptatt av at skipsfarten ikke pålegges urimelige krav og at regelverket er fleksibelt med hensyn til ulike fartøystyper, forutsatt at fartøyene driftes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte som ikke setter skipet, mannskap, passasjerer og miljø i fare, sa næringsminister Monica Mæland i Stortingets spørretime i går. Og fortsatte:

- Sjøfartsdirektoratet opplyser at de har en konstruktiv dialog med representantene for «Saga Oseberg», og at direktoratet er innstilt på å finne en løsning innenfor gjeldende regelverk. Om nødvendig vil Nærings- og fiskeridepartementet be Sjøfartsdirektoratet om å gjøre tilpasninger i regelverket.

Som kjent har Sjøfartsdirektoratet vist til regelverket og hevdet at vikingskipkopien må ha godkjenning som passasjerskip, dersom det skal føre mer enn 12 passasjerer. Hvilket driver vikingskipet videre til bestemmelsen om at «fartøyer som fører passasjerer med seil skal ha maskineri som hovedfremdriftsmiddel». På toppen skal skipsfører ha tre års fartstid og full dekksoffiserkompetanse.

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) fra Tønsberg har reagert:

- Det er gjennom flere år utviklet og innarbeidet systematiske planer, opplæring og tiltak for ivaretakelse av krav til sikker drift, inkludert obligatoriske opplæringsmoduler for mannskap. Dette omfatter mannskapskurs, seilkurs, førstehjelpskurs, og både teoretisk og praktisk sikkerhetsopplæring. For nøkkelpersonell og skipets befal, oppfylles krav til sertifisering som fritidsskipper for fartøy inntil 24 meter (D5L), VHF sertifikat, sertfisering i henhold til krav for «sjøfolk med særlige sikringsplikter» og sertifisering i «passasjer og krisehåndtering», sa Tyvand i spørretimen, og fortsatte:

- Den nye forskriften stiller imidlertid sertifiseringskrav som på ingen måte er utarbeidet med tanke på denne typen fartøy. Det fremstår svært urimelig at det i prinsippet kreves tre års fartstid og full dekksoffiserkompetanse for å føre en stor ro- og seilbåt i lukket farvann.