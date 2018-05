Håp om kvote

Industrien i den store fiskerikommunen har håp om egne kvoter.

Foto: Dag Erlandsen

Andøy jubler over mulighetene for at Andøy som omstillingskommune skal få tildelt egne fiskekvoter, melder Vesterålen Online (bak betalingsmur).

- Dette er et veldig bra initiativ fra den politiske ledelsen av Andøy kommune, sier daglig leder Ole Johnny Nilsen ved J. M. Nilsen Fisk AS på Nordmela, til samme nettsted. Det som ligger i bunn her, er at Andøy er en omstillingskommune.

Nilsen ser optimistisk på mulighetene for en egen for en «Andøy-kvote». For industrien vil krav om at fisken leveres og produseres i Andøy.

- Fiskeindustrien i Andøy har kapasitet til å ta imot mer fisk. Dersom Andøy får egne kvoter må vi se på premissene. Det er noe jeg ser fram til, sier Nilsen til vol.no.

Daglig leder Leif Kvivesen på Andenes Fiskemottak kommenterer dette forslaget slik:

- Det er utelukkende positivt om Andøy klarer å få fatt i mer fisk. Vi er jo «ranet» med fisk de siste årene via ferskfiskordninger, «hjeltneskvoter», distrikts- og samekvoter. Alt trekkes på kvotene til alle fiskere, og gjør at Andøy får mindre fisk, sier Kvivesen.