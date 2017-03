- Håper Erna ser dette

- Jeg håper Erna ser dette, mange ganger. Det sier hvalfanger Ole Mindor Myklebust. I går viste NRK dokumentarfilmen «Slaget om kvalen».

Foto: Dag Erlandsen

Ole Mindor og broren Dag fra Myklebust ytterst i Romsdalsfjorden er blant hovedaktørene i den én time lange filmen, som går nøye igjennom hele problemkomplekset rundt den norske hvalfangsten. NRK-reporter Ann Elin Nøsen var med «Kato» på fangst i Barentshavet, og sammen med historiske klipp og en rekke intervjuer med sentrale aktører gir Nøsen og teamet en grundig innføring i hva dette dreier seg om. Her er «vaskeseddelen» til filmen:

«For tretti år sidan beslutta den internasjonale kvalfangstkommisjonen at all kvalfangst skulle stansast. Noreg var det einaste landet som ikkje ville rette seg etter dette, og dei internasjonale protestane var sterke og dramatiske. I dag har protestane stilna. Forskarane er einige i at fangst på nokre artar kan væra bærekraftig og at metodane for avliving kan aksepterast. Vi er med på ei moderne kvalfangstskute og får eit blikk inn i korleis fangsten har tilpassa seg krava frå dei fleste miljøorganisajonane og andre nasjonar».

Selve filmen finner du her: