Håper å nå julemiddagen hjemme

Ulf Helge Johansen fra Nordkapp seiler Norge på langs med nybåten «Kristine Elisabeth». – Vi håper vi skal nå julemiddagen, sier rederen godslig.

I 1986 skrev Chris Rea den udødelige «Driving Home for Christmas». Ulf Helges vri på historien er et atskillig større prosjekt. Torsdag overtok han båten fra verftet i Mandal, kastet loss, fikk 11-metringen ut i rom sjø og rundet Lindesnes før han og mannskap Bjørn Tore Rossvoll kunne sette kursen nordover. Langt nordover. På papiret er dette en seilas på syv dager, men teori og praksis på norskekysten i desember kan som kjent være to forskjellige ting.

- Blir vi fast på en plass, så får vi bare bli det. Akkurat nå er vi opptatt av å komme oss forbi Jæren og inn Karmsundet før det begynner å blåse opp. Da er vi innaskjærs et godt stykke oppover.

Lenger nord venter Stad, Folla, Vestfjorden og Lopphavet. Det er nok av utfordringer før julemiddagen i Honningsvåg.

Rolig i sjøen

Den 10,99 meter lange båten fra Got Skogsøy er akkurat like lang som gammelbåten, en økosjark fra Selfa. Men der stopper likheten. «Kristine Elisabeth» har 32 kubikkmeters lasterom, to lugarer og køyeplass til fire, messe, toalett/dusj, vaskemaskin, tørkeanordning, stekeovn, kjøleskap, oppvaskmaskin, kaffemaskin og mulighet til å sette inn fryser, hovedmotor på 400 hk og to hjelpemotorer, hver på 22 kilowatt.

- Jeg er veldig fornøyd med dette prosjektet, de gode fasilitetene og de mange gode løsningene. Nå blir det spennende å få testet ut hvilken sjøbåt vi har fått. Det første man legger merke til er de rolige bevegelsene. Den virker veldig fin i sjøen.

Garn og snurrevad

Båten er rigget for garn og snurrevad, der sistnevnte er nytt for Johansen, i hvert fall som skipper. – Vi har jo noe erfaring som mannskap, men dette blir noe litt annet. I realiteten er vi nye i dette gamet.

Det første nybåten skal til med, er å vatne seigarna til ut januar. Utover våren skal snurrevaden fram, og får de det godt til, ser ikke Johansen bort fra at de blir å legge garna på hylla. Der ligger noe av spenninga.

Drifta blir stort sett den samme som før, med seigarn det meste av året og torsk i sesongen, bare avløst av blåkveite og kongekrabbe. Mannskapet på 2-3 mann kan stort sett gå i land på hjemmebasen i Nordvågen hver dag, bortsett fra under blåkveitefisket på Tromsøflaket. I lasterommet får de inn 20 containere, med samlet kapasitet på 17-18 tonn. Klarer du å fylle alle 20, skal du være fornøyd og gå på land. Mer trenger du ikke, mener Johansen.

Inntil videre beholder rederiet «Soleng Senior» på 35 fot, som også er en bra sjøbåt. De satser på at samfisket fortsetter, men er ikke avhengig av det.

- Vi har savnet en litt tyngre båt. Det er 2,5 timers gange ut til seifeltene og det merkes godt i kroppen. Nybåten innebærer en stor forbedring.