Håper å snu utviklinga

- Vi må jo prøve å snu utviklinga sier Kai Elvan fra Andenes etter å ha sikret seg «Fugløybuen» fra Nordmela, da den kom for salg.

Båtkjøpet får stor betydning. Andenes er nemlig et av fiskeværene som har svingt mest gjennom de senere års strukturpolitikk. Stedet hadde mange aktive rederier som posisjonerte seg sterkt i kampen om torskerettighetene utover 2000-tallet. Men de fleste rederne var godt voksne folk ikke langt unna pensjonisttilværelsen, og da de høyt strukturerte båtene kom for salg manglet det lokale kjøpere.

Mistet en tredel

Dermed mistet stedet den ene storbåten etter den andre, med tonnevis av torskerettigheter på lasset. Ifølge tall utarbeidet for Eidesen-utvalgets utredning, har flåten over 11 meter i Andøy tapt til sammen 35 prosent av sin andel av den nasjonale kvota i forhold til beholdningen i 2008. Da satt Andøy-flåten med 4,15 prosent av torskekvotene over 11 meter, mens de høsten 2016 hadde bare 2,75 prosent.

Arbeidsplasser

Kai Elvan er en av de siste eierne av store kystbåter igjen på stedet, og han håper utviklingen snart vil snu. Innkjøpet av 60 fot store «Fugløybuen» fra Nordmela er i så måte et steg i riktig retning. Selv om båten ble hentet fra ei nabobygd, gikk den i alle fall ikke ut av kommunen. Og Elvan holder så absolutt muligheten åpen for at båten får seile videre.

- Vi kjøpte den egentlig for at vi mangler ei kvote for å få fire fulle kvotefaktorer på «Ole Elvan». Men om vi strukturerer «Fugløybuen» eller beholder den, avgjør vi til høsten.

