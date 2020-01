Håper det er starten på nytt torskeeventyr

Med utsett av nærmere 200.000 yngel, håper Norcod å være i gang med et nytt torskeeventyr.

Torskeoppdrettsselskapet Norcod er nå i gang med sjøfasen i sin uttale vei om å bli verdens største produsent av bærekraftig oppdrettstorsk.

Første utsett

Yngelen ble sendt fra settefiskanlegget Njord i Kjørsvikbugen i Aure kommune til Finnangerøya i Namsos. Her har selskapets etablert sitt første torskeoppdrettsanlegg som de driver i samarbeid med Namdal Settefisk AS.

Under transporten tilbrakte yngelen 12 timer om bord i brønnbåten Triton.

- Det var ypperlige forhold i brønnen underveis. Den første lasten på 123 000 yngel hadde en snittvekt på 140 gram. Snittvekten på den andre lasten på 75 000 yngel var noe høyere; 215 gram, rapporterer selskapet i en pressemelding

Yngelen ble satt ut ved Finnangerøya i to ulike merder.

Gikk etter fôret

Ifølge Norcod begynte fisken straks å svømme i stim i overflaten i merdene og gikk direkte etter fôret og så ut til å trives. Etter hvert gikk også noe av fisken lengre ned i noten slik yngelen plasserte seg i hele vannsøylen.

- Dette er en svært viktig dag, både for oss og for bransjen, sier Rune Eriksen, daglig leder i Norcod.

- Nå som vi er i oppdrettsfasen i sjøen, er ikke dette lenger kun et prosjekt.

Eriksen sier at de planlegger å slakte fisken i juni 2021, men dette kan framskyndes dersom torsken fortsetter den eksponentielle vekstraten den har hatt i yngelfasen.

Målvekten for slaktefisk er 4–4,5 kg.

- På rett spor

Nordcod-sjefen er svært fornøyd, og sier at det for ham personlig er en bekreftelse på at selskapet er på rett spor.

- Operasjonen kunne ikke gått smidigere. Sunn, fornøyd fisk er vår førsteprioritet, fastslår Eriksen.

Neste milepæl for Norcod vil bli å sette ut neste ladning på hele 1,5 millioner torskeyngel i Norcods andre oppdrettsanlegg i Frøya kommune.

Selskapet som har sin base i Trondheim, har som mål å bli verdens største produsent av bærekraftig oppdrettstorsk. Selskapet satser på bærekraftig produksjon av sunt protein for å møte den økende globale etterspørselen etter sjømat.