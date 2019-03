Håper fortsatt

Fiskeriminister Tom Harald Nesvik (FrP) har ikke gitt opp håpet om å få på plass en fiskeriavtale med Storbritannia før brexit.

Det begynner likevel å haste. 29. mars er datoen som er satt for britenes farvel med unionen og Nesvik håper å få på plass en avtale innen den tid som gjør at norske fiskerier ikke blir rammet av brexit. – Du har ikke en avtale før den er endelig underskrevet, understreker han overfor E24.

– Vi gjør det vi kan for å gi fiskerinæringen forutsigbarhet, sa fiskeriminister Tom Harald Nesvik under et møte med næringen før helga. Norge eksporterte sjømat til Storbritannia i fjro for 5,8 milliarder kroner.

Dersom EUs tollregler faller bort, er tollsatsene på fisk på null prosent gjennom verdens handelsorganisasjon WTO, slik at det blir ikke noen toll automatisk, tvert imot. Likevel er man ikke sikret.

Nesvik jobber med å bevare dagens toll- og veterinær-regime på grensen for norsk sjømat, dersom Storbritannia går hodestups ut av EU.

– På de aller fleste områder, både når det gjelder de veterinære forhold og importen til Storbritannia, er det meste for så vidt klart, men de har ikke lov til å skrive under på en avtale før utskillelsen fra EU har funnet sted, sier han til nettstedet E24.

– Du skal aldri si aldri, fordi du har ikke en avtale før den er endelig underskrevet. Men slik det ser ut nå, så ser det ut som om vi har kontroll på det meste. Jeg har to ganger vært i London for å ha møter med George Eustice. Nå trakk dessverre nettopp han seg nettopp i protest mot egen statsminister, som var dumt, svarer Nesvik.

– Som er utfordringen hvis vi ikke får en avtale, så er det de bearbeidet produktene vi vil slite på, siden det er andre tollinjer som slår inn. For havbruksnæringen er jeg heller ikke nervøs, siden det er lave tollsatser her og. Jeg har relativt god tro på at vi vil finne en løsning på de aller fleste tingene, sier han.

– Mye av den ferske laksen vår kommer via bil gjennom Europa og gjennom den engelske kanal. Det er ingen byer i dette området som kan ta mot opp mot 5000 vogntog som sliter med å komme igjennom, og da sliter de lastetransportene som har et avklart forhold med køen, sier Nesvik, og understreker at norske myndigheter jobber med problemet.