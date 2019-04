- Håper noen får en grav å gå til

Remøy-skipper Kjetil Ervik håper funnet av en død person i Barentshavet bidrar til at en familie får visshet.

Fosnavåg-tråleren «Remøy» ble møtt av politi og begravelsesbil da den i dag ankom Båtsfjord med sin sørgelige last: en uidentifisert død person som kom opp med trålen torsdags morgen.

Den uidentifiserte personen blir nå fraktet til Tromsø for identifisering.

Debrief

Skipper om bord, Kjetil Ervik sier til Kyst og Fjord at båten blir liggende inne i Båtsfjord i dag.

- Jeg regner med at vi skal avgi en forklaring rundt posisjoner og tider og slikt, og så skal de fem som jobba på dekk da funnet ble gjort ha en liten samtale med kommunelegen og et team. En slags debrief kan vi vel kalle det.

Fortsetter fisket

- Når vi er ferdige med det, så går vi ut igjen. Vi er på en måneds tur, og hadde vært i fiske bare to døgn før dette skjedde.

At turen måtte avbrytes, og at det går noen døgn til inntransporten, er ikke noe han tenker på.

- Det går sjølsagt med litt tid, men sånn er det. Når slikt skjer så må vi bare bryte av og gjøre det vi må. Og så får vi håpe det sitter noen et eller annet sted i verden som er glad for at de endelig får ei grav å gå til, sier Ervik, som sier mannskapet har stor medfølelse for at det kan være en fiskerbror de har funnet.

- Hvordan fremsto funnet?

- Det lå helt fremst i trålen, foran på giret og vi bare spretta vekk nettet der det lå. Og da vi så hva det var, dekka vi det til og lot det ligge der. Vi tenker det er viktig at dette skal behandles så respektfullt som mulig.