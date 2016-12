Håper på hvalkjøtt til Japan

Fiskeridepartementet håper på å få normalisert handel med hvalkjøtt til det japanske markedet.

Foto: Dag Erlandsen

Markedet er hovedutfordringa for hvalfangstnæringa, sier statssekretær Ronny Berg (Frp). Han mener det ikke lengre er behov for vitenskapelige argumenter for å få normalisert forholdene, noe som var årsaken til at vitenskapsmennene Lars Walløe og Egil Ole Øen er permittert va oppgaven de har hatt.

Har vunnet gjennom

- Internasjonalt har hvalfangst vært omdiskutert og tildeles utgjort et betydelig stridstema siden Norge valgte å gjenoppta fangsten i 1992. Lars Walløe og Egil Ole Øen har begge bidratt til at vi har stått på stø vitenskapelig grunn i denne striden. Vi er svært takknemlig for deres arbeid, preget av høy kvalitet og engasjement gjennom mange år.

- Rammebetingelsene for hvalfangstnæringen bærer i dag preg av at vi har orden og fleksibilitet når det gjelder kvoter og høy kvalitet på vår dyrevelferd. Utfordringen nå knytter seg i hovedsak til marked, som næringen selv har et hovedansvar for. Det er derfor oppmuntrende at næringen har organisert seg gjennom en egen forening for bedre å kunne fremme hvalkjøtt som det unike og flotte produkt det er.

Japan

- Vi arbeider nå for en normalisering av handelen med hval mot Japan. Øvrige virkemidler og arenaer for hvor vi kan bidra vurderes kontinuerlig. Et vesentlig hensyn i denne vurderingen er næringens evne til å utnytte kvoten, sier Ronny Berg.