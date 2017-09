Håper på kvart milliard

Nettverk for kyst og fjord-kommuner har fått utarbeidet en rapport som viser at det er uproblematisk å kreve inn 250 millioner i arealavgift fra oppdrettsnæringa.

Rapporten fra analysebyråret Kontali viser ifølge de samarbeidende kommunene at det ikke ligger noen hindre i vegen for å kreve inn avgifter som vil kunne gi vertskommunene for oppdrett en inntekt på 250 millioner kroner i året, melder NRK.

Stortinget vedtok i juni at en slik avgift skal på plass, men leder av nettverket, Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen mener at fiskeriminister Per Sandberg trenerer innføringen av avgiften.

Men Sandberg er uenig, og leser Kontali-rapporten helt annerledes.

– Det Stortinget har foreslått er vanskelig å innføre. De vil skille mellom bearbeidet og ubearbeidet fisk. I tillegg vil de at de som går med underskudd skal slippe avgiften, sier han til NRK.

Av stortingsvedtaket fremgår det: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk». Rapporten fra Kontali Analyse konkluderer med at det ikke er noen problemer med å innføre den.

«Etter vår vurdering vil det enkelt kunne opprettes en ny avgiftstype eller – gruppe for produksjonsavgiften slik at beregninger og innkreving raskt kan implementeres i det eksisterende systemet».

Per Sandberg ser det annerledes, og sier til NRK:

– Å finne ut hvem som skal betale en slik avgift vil bli en stor utfordring.