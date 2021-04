Håper på oppstart neste år

I mange år har det vært et krav om å bygge en ny ytre molo i Vardø. Når tyder alt på at det blir en realitet. – Moloprosjektet blir nå foreslått oppført i Nasjonal transportplan for 2022-2033. Det blir foreslått at det bevilges 65 millioner kroner neste år. Blir forslaget vedtatt, håper jeg på oppstart neste år, sier ordfører Ørjan Jensen.