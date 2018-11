Håper på over 100 mill

Råfisklaget legger ut gammelbygget for salg, og vil bruke pengene til å kjøpe seg opp i nybygget.

Ifølge avisa Nordlys kan dette bli en av byens største eiendomshandler på lang tid. Råfisklagets bygg er i praksis et helt kvartal, beliggende i torghuken med kaifront og alle herligheter. Bygningsmassen er utleid til andre aktører, og Råfisklaget har det ifølge administrasjonssjef Lena Pettersen ikke travelt med å selge.

Dersom det blir salg vil Råfisklaget ifølge avisa Nordlys bruke pengene til å kjøpe seg opp i Kystens hus, der Råfisklaget i dag eier 30 prosent.

- Vi ønsker å overta hele eiendommen på sikt, og en salgssum vil brukes til dette, sier Pettersen til Nordlys.

Ben-Ruben Heimstad, daglig leder i SNE Næringsmegling AS sier til Nordlys at man forventer at nasjonale aktører vil være interessert i denne typen eiendom. Han er forsiktig med å antyde hva Råfisklaget kan vente å få for bygningsmassen, men betegner handelen å være i «hundremillionersklassen».