Håper på redningsskøyte

Det kan komme til å bli flertall for å plassere ei redningsskøyte i Mehamn. Det kan se ut til at det er flertall for skøyte til Mehamn, men forhandlingene er ikke over.

Foto: Redningsselskapet

Redningsselskapet vil plassere «Peter Henry von Koss» i Mehamn, men trenger ti millioner ekstra i året til driftsutgifter, melder ifinnmark.no.

Næringspolitisk talsmann Steinar Reiten (KrF) støtter en slik ekstrabevilgning, men har ikke med seg sentrumskamerat Venstre på dette.

– Både ekstra redningsskøyte og Post 60 er høyt på min liste over det vi bør prioritere i forhandlingene. Det er viktig for oss å vise at vi også er et parti for Nord-Norge. Men det hele avhenger av hvilken inntektsramme man blir enige om i forhandlingene, sier Reiten.

SV støtter Redningsselskapet. Det sier partiets medlem i transportkomiteen, Arne Nævra.

I dag er det redningsskøyter i Altafjorden, Sørvær, Havøysund og Båtsfjord.– Vi mener at Redningsselskapets forslag er glimrende. Det er en rask og rimelig ordning for å øke redningsberedskapen i nord. Dette tilbudet bør Stortinget ta imot med åpne armer, sier Nævra til nettstedet.

Ap har ikke bestemt seg. Sverre Myrli skal sammen med Ingalill Olsen møte redningsselskapet i Mehamn i dag mandag.

– I utgangspunktet har vi stor sympati for Redningsselskapet forslag. Vi har også merket oss hva fiskerne sier om behovet, men vi vil gjerne høre litt mer, sier Myrli til ifinnmark.no.