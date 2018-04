Håper på stjernedryss

Seafood from Norway og Sjømatrådet håper å løfte flere norske sjømatprodukter inn på verdens stjernerestauranter, når norske skalldyr står på menyen for eliten som i juni samles i Bilbao.

Foto: Sjømatrådet

Når verdens gastronomiske elite samles i Bilbao for å kåre verdens 50 beste restauranter, får de servert og presentert norske skalldyr i toppklasse, melder Sjømatrådet. Som offisiell sjømatpartner for det prestisjetunge arrangementet skal Seafood from Norway og Sjømatrådet løfte flere norske sjømatprodukter inn på verdens stjernerestauranter.

Den prestisjefylte listen over hvem som er blant verdens 50 beste restauranter presenteres under en storslagen sammenkomst i Euskalduna Palace Bilbao den 19.juni. Arrangementet samler verdens ledende gastronomiske miljø.

– Her vil vi servere og presentere norske skalldyr for de kokkene, restauranteierne, matbloggerene, journalistene og forfatterne som resten av verden ser til når det aller beste og fremste skal defineres. Dette vil være med på å løfte statusen for våre råvarer til enda nye høyder, sier Synne Guldbrandsen, prosjektleder i Norges sjømatråd.

Synne Guldbrandsen, prosjektleder i Norges sjømatråd

Ønsker mer norske skalldyr på menyen i verdens topprestauranter

I anledning kåringenvil de om lag 500 deltakerne vil få servert ulike retter med eksklusive norske skalldyrprodukter.

- Dette er en unik mulighet til å knytte verdifulle kontakter mellom aktører som allerede leverer til, eller er i posisjon til å, levere sjømatprodukter til toppsjiktet av verdens restauranter. Dette arrangementet er en helt unik møteplass for de som arbeider innenfor dette eksklusive segmentet, sier Guldbrandsen.

I forbindelse med partneravtalen ønsker Sjømatrådet kontakt med skalldyr-leverandører som:

har erfaring med denne mest krevende delen av restaurantmarkedet

har nødvendige sertifiseringer/klassifiseringer på plass

har på plass en dokumenterbar distribusjonsløsning inn til dette segmentet

ønsker å utnytte denne muligheten

Langsiktig posisjoneringsarbeid for norske skalldyr og Seafood from Norway

Sjømatrådet ønsker å gjøre verdens beste kjøkkensjefer oppmerksomme på eksklusive nisjeprodukter de ellers ikke ville hatt på radaren. I etterkant av finalen i Bilbao vil Sjømatrådet jobbe videre med listen over verdens beste restauranter, og vise kokkene og eierne av dem kvaliteten og fortelle historien bak de norske råvarene. Målet er at flere av disse restaurantene skal sette norske skalldyr på menyen, også utover de produktene som er med på finalefesten.

– Det ligger et betydelig potensiale i å øke kunnskapen og preferansen for norske skalldyr generelt blant toppkokker. Dette vil også kunne bidra til å øke imaget for norsk sjømat som helhet, ved at skalldyrene går foran som en eksklusiv spydspiss, sier Guldbrandsen.

Kåringen «The World’s 50 Best Restaurants»

Listen over de 50 beste restaurantene i verden er en årlig rangering som ved siden av Michelin-guiden regnes å være verdens viktigste konkurranse for restauranter. Det er i år 17. gang denne listen blir presentert.

Listen utvikles av 27 regionale panel bestående av til sammen 1 000 prominente restaurantkritikere, kokker, restauranteiere og andre gastronomer.

Hvert panel består av 36 medlemmer, som fordeler sju stemmer. Minst tre av hvert medlems stemmer må gå til en restaurant utenfor regionen.