Håper på svar om gyting

Smøla-torsken skal gi svar på det fiskerne alltid har lurt på. Hvordan påvirker oppdrettsanlegg gytingen til torsken?

Påvirker oppdrettsanlegg vandringen, gytingen og rekrutteringen til torsken? Gjennom å følge Smøla-torsk tett, skal Havforskningsinstituttet forsøke å finne rett svar.

Havforskingsinstituttet er i gang med prosjektet «Impacts of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds» (ICOD) som skal forske på torsk ved Smøla over tid.

– Gjennom ICOD vil vi dokumentere om det er slik at etablering av oppdrettsanlegg i nærheten av et kjent gytefelt for atlantisk torsk vil påvirke torsken sitt vandringsmønster og gyting, sier prosjektleder Raymond Bannister.

Forsker Raymond Bannister

– Med en voksende akvakulturnæring, vil kystområdene kunne bli utsett for større konkurranse mellom fiskeri, akvakultur og andre interesser. Da er det stadig viktigere å vite hvordan de ulike artene påverkar hverandre, sier han.

Kombinerer flere forskingsfelt

ICOD er et omfattende strt prosjekt med flere underprosjekt. Næringene er interesserte i svar: Smøla fiskarlag, Marine Harvest og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Havforskingsinstituttet har finansiert prosjektet sammen.

– Vi kombinerer flere forskingsfelt. Vi registrerer vandringen til merket torsk, samler inn torskeegg, måler fiskemengden, tar DNA-prøver og prøver av havbotnen. Når det settes inn i oseanografiske modeller for havstrøm og partikkelspredning, vil dette gi oss heilt ny informasjon, seier Raymond Bannister.

Han har selv tatt prøver av miljøet i havbotnen, og vil følge med på om utslipp fra oppdrettsanlegg endrer gyte- og oppvekstområda gjennom forsøksperioden.

Ser etter endringer over tid

Undersøkelsene vil danne en tidsserie fram til 2020 i første omgang. Med den nye kunnskapen om akvakultur sin påvirkning på torskegyting, vil Havforskingsinstituttet kunne gi bedre råd til myndighetene om forvalting av kystområde.

Terje van der Meeren.

Havforsker Terje van der Meeren er leder for et av delprosjekta i ICOD. Han er nå på Smøla for å fange yngel og småtorsk.

– Vi fisker i område som vi antar kan være påvirket av fiskeoppdrett, og i upåvirkede referanseområde. Vi tar mål av fisken og sikrer oss genetiske prøver før vi slipper fisken ut igjen. Ved å overvåke torsken over flere år, kan vi se etter endringer, forteller Terje van der Meeren.

Fra genene kan forskerne skille skrei fra kysttorsk, men de kan også se om kysttorsken deler seg inn i flere bestander.