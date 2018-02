Håver inn solide torskefangster

I løpet av den siste uka har fiskeindustrien i Troms kjøpt over 5.000 tonn torsk. Rita Karlsen på Husøy håper at de i år skal klare å øke produksjonen - til tross for at torskekvota er redusert med 13 prosent.

Fram til i fjor kjøpte Brødrene Karlsen AS på Husøy mellom 4000 - 5.000 tonn torsk årlig. I år har hun et håp om å øke. De nye lokalene som ble tatt i bruk i februar for ett år siden, er utrustet for en betydelig råstofføkning. Derfor skal det ikke stå kapasitet.

- Nå er vi i torskemodus. Så nå handler det om å kjøpe mest mulig utover sesongen, sier Karlsen.

Investerte i nytt anlegg

Det er gått ett år siden Brødrene Karlsen avsluttet ombyggingen som til sammen endte på 140 millioner kroner, inkludert utstyr til både hvit og rød fisk. Det meste har gått på skinner siden da. En og annen justering har rett nok måtte til, men Rita Karlsen sier at de er svært godt fornøyd med løsningen, og har i dag et anlegg som er rustet for langt mer effektiv produksjon enn tidligere.

Selv om lokalene kan åpne for nye muligheter, vil Brødrene Karlsen likevel holde seg til sine tradisjonelle produkter. Det vil først og fremst si saltfisk, i tillegg til ferskising av fisk.

Hun har ikke vurdert andre foredlingsmetoder, men overlater det til filétnæringen.

- Produksjon av fersk filét er selvsagt lønnsom, men vi velger å holde på det vi kan. Vi er først og fremst en saltfiskbedrift. Det har vi ingen planer om å endre på, sier Karlsen til Kyst og Fjord.

En tredjedel havnet i Troms

I løpet av forrige uke som er årets desidert beste torskeuke, ble det levert over 5.000 tonn torsk til fiskeribedriftene i Troms. Det er en tredjedel av all torsk som ble fanget. Men nå er også sesongen i gang for fullt i Lofoten, hvor det tas solide fangster selv om innsiget fortsatt ikke er på sitt høyeste.