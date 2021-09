Hadde 200.000 kroner i gave til Sjømatfest

- Hvordan er det å være sjefen over havet, spør Oskar Moen (8).

Oskar og 17 spente kokker ønsker fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen velkommen til Barnas Sjømatrestaurant. De tripper etter å få stille spørsmål, men først og fremst til å få servere ministeren og de andre gjestene den deilige sjømaten de har laget selv.

Ekte sjømatglede

Siden tidlig i dag har de skåret opp og tilberedt fisken, delt opp kongekrabben og dandert isen til desserten med karamellisert sukkertare. Under ledelse av kokkene Fredrik Hald fra Lerøy og Roy-Helge Jensen på Ishavsbyen videregående skole tilbereder 18 barn i alderen 5 til 10 år en treretters middag, hvor til og med desserten har innslag fra havet.

Kokk- og servitørelevene er de unge kokkenes dyktige veiledere og mentorer. Nå har gjestene inntatt restauranten og endelig er det klart for servering.

Vil gi barna flere slike opplevelser

- Det er utrolig artig å være her. Vi må gi barna mange slike opplevelser, det skaper både matglede og erfaringer som vi vet får betydning senere i livet. Gode kostholdsvaner etableres tidlig, og forskningen slår fast at barn som får være med å tilberede måltidene, viser større interesse for å smake og spise rettene de selv lager, sier Ingebrigtsen.

200.000 til barneaktiviteter

Før Ingebrigtsen får på seg forkleet for å hjelpe barna med forretten, forteller han at han bevilger 200.000 kroner til Sjømatfest for å lage barnearrangementer på selve sjømatfesten i 2022.

- Vi er utrolig takknemlige. Vi har alle vært gjennom krevende koronaår. Med to utsettelser av Sjømatfesten, stiller vi vår lit til at vi vil lykkes på tredje forsøk i juni 2022. Nå gleder vi oss til å la enda flere barn få oppleve mestringen og gleden over å tilberede og spise sjømat, sier Marit Rein i Sjømatfest.

Hva svarte ministeren?

Barnas sjømatrestaurant arrangeres av Sjømatfest og hovedsamarbeidspartner Lerøy med støtte av Godfisk.

Og til dere som lurer på hva statsråden svarte på Oskars spørsmål:

-Det er en fin jobb. Vi må spise mer fra havet. Vi må ta vare på det, for i framtida får vi også medisiner og andre viktige ting fra havet.

Oskar lurte også på hvordan det var å være sjefen over Tromsø, en jobb ordfører Gunnar Wilhelmsen medgir har trives godt med.