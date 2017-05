Halvvegs for blåkveita

I løpet av en drøy uke, har blåkveitefiskerne tatt nesten halve periode kvoten.

For tiden er det blåkveitefisket som dominerende fiskeaktiviteten i Troms, Vesterålen og Lofoten. Hittil har 298 fartøy deltatt i fisket som åpnet 22. mai. Allerede er det levert over 2200 tonn blåkveite av periodekvoten på 5000 tonn.

Fisket stoppes når periodekvoten er oppfisket, og andre periode starter 31. juli med en kvote på 2100 tonn blåkveite.

Ellers er det økende aktivitet i seinotfisket i nord, da spesielt utenfor Vest-Finnmark viser den siste rapporten fra Norges Råfisklag:

De foreløpige omsetningstallene viser at det i uke 21 var landet fisk for 145,3 mill kroner. Av det var 9,6 mill kroner etter landing fra to utenlandske båter, det meste av det var reke fra en grønlandsk tråler. For norske fartøy er det blåkveiteflåten som har dominert. Startuka i direktefisket etter blåkveite ga 2.140 tonn til verdi 54,9 mill kroner, nokså nøyaktig halvparten av totalomsetninga av ferskt råstoff som kom på 109,7 mill kroner.

I tillegg var det leveranser av fryst råstoff fra norske båter som utgjorde 25,9 mill kroner. Totalen for all omsetning, fersk og fryst, var ned fra 180,8 mill kroner uka før, da leveranser fra utenlandske båter kom på hele 61,7 mill kroner, og de norske var fordelt med 86,0 mill kroner på fersk og 33,2 mill kroner på fryst råstoff. Totalomsetninga i uke 21 i fjor nådde 190,0 mill kroner, hvorav utenlandske utgjorde 35,0 mill kroner, og de norske på 155,0 mill kroner var fordelt med 102,7 mill kroner på fersk og 52,3 mill kroner på fryst råstoff. Startuka i blåkveitefisket i fjor resulterte i 1.670 tonn til verdi 49,6 mill kroner.