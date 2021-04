Han Flipper «tok på vengan»

Rolf-Helge har vært borti nisa før, men aldri at den har gått fast i linebruk.

Rolf-Helge Eriksen fra Ramberg i Lofoten dro til Finnmark etter dårlig fiske på heimsjøen, og holdt på med å dra linebruk utenfor Kjøllefjord da fangsten var noe større enn påregnet. En nise hadde vikla lina rundt halefinnen, og nå kjempet den for å komme løs fra tauverket.

- Han hadde gått seg på omentrent midt på stampen, og har klart å slite av bruket. Han lå og svømte med 250 meter tau etter seg, og det var nok det at han sleit av bruket som gjorde at han berga seg. Ellers hadde han drukna, sier Eriksen.

Han fikk dratt krabaten inn til skutesida på den 10,6 meter lange sjarken «Simar» og etter noen få minutter fikk han skåret den løs.

- Han så nå ganske sprek ut, og var rolig mens jeg jobba for å få ham løs. Jeg tror han skjønte at jeg skulle hjelpe ham, sier Eriksen.

Straks nisa var løs pilte den avgårde i full fart, så Eriksen regner med at det gikk bra med den. Han har fått nisa på garnbruk før, og er godt vant med å se skapningen, men å komme over en sprell levende nise på denne måten var en opplevelse.

- Sånt opplever man ikke ofte, jeg har ikke vært med på at han har satt seg fast på det her viset i linebruk. Jeg vet ikke hva han har styra med der nede, det var 100 favner der lina sto, kanskje han dreiv å jaga lodde eller noe sånt.

Nå ser han frem til noen fine uker i Finnmark. Det har vært såpass gode sesonger hjemme i Lofoten at det er 10 år siden sist Eriksen var nordpå for å gjøre ferdig torskekvota.

- Det var svart på innersida av Lofoten, så da dro vi nordover. Her er vi jo ved begynnelsen av en ny sesong, og skal være her til uti mai. Sønnen min er også her, så vi er to båter og bra mye torsk igjen å ta. Men her er det godt å være, så dette ser vi frem til.