Han er Sjømatrådets nye mann i Kina

Andreas Thorud tar over stafettpinnen fra Victoria Braathen og blir Sjømatrådets nye utsending i Kina.

Det melder Sjømatrådet i en pressemelding.

– Andreas Thorud er et kinderegg for Norges sjømatråd når han nå blir deres utsending i Kina, for Thorud kjenner landet godt, snakker flytende kinesisk og har erfaring fra sjømatnæringen.

Til sommeren blir Andreas Thorud Sjømatrådets nye sjømatutsending i Kina, og han gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

Lang fartstid

– Globalt sett er det kinesiske markedet et av de mest dynamiske og spennende markedene man kan jobbe med. Sett dette opp mot viktigheten av sjømatnæringen i Norge, og mål om videre vekst i internasjonale markeder, så er dette rett og slett en utrolig interessant jobb med et stort ansvar, sier Andreas Thorud, som legger til at med sin bakgrunn og erfaring, så ser han frem til å videreføre, bidra og ikke minst skape verdier for sjømatnæringen.

Selv så jobber han allerede i Kina, og bor der med kone og ett barn.

– Jeg har hatt en relativ lang fartstid her, og har de siste ti årene jobbet for Aker BioMarine med fokus på salg og utvikling av krillprodukter. Jeg er utrolig takknemlig for alt det jeg har lært fra Aker BioMarine, og jeg vil påstå jeg har gått en av de beste skoler, hva gjelder mulighet til å bygge marked med konsument i fokus selv fra et B2B-ståstednivå, samt markedsføre bærekraftige ingredienser fra havet fra en norsk bedrift.

Ønsker Thorud velkommen

Børge Grønbech, direktør for Globale operasjoner hos Sjømatrådet, er glad for nyansettelsen.

– Jeg er svært fornøyd med å få Andreas Thorud med på laget vårt. Kina er et komplekst og viktig vekstmarked for norsk sjømat. Med Andreas sin lange fartstid i Kina, gode kjennskap til kinesisk språk og kultur og brede erfaring fra områder av betydning for Sjømatrådets markedsarbeid, får vi en kapasitet i Andreas som vil gi sjømatnæringen og Sjømatrådet et godt grunnlag for å styrke det målrettede og gode arbeidet som Victoria Braathen har hatt ansvaret for de siste årene, avslutter Grønbech.