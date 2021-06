Han er ny generalsekretær i Fiskarlaget

– Tiltrer i august, melder Norges Fiskarlag.

Sverre Johansen (43) er ansatt som generalsekretær i Norges Fiskarlag etter Otto Gregussen. Johansen har de siste årene ledet avdeling for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, og har hatt sektoransvar for fiskeindustri, markedsadgang og handelspolitikk.

Lang erfaring med fiskeri

Han har arbeidet mye med førstehåndsomsetning, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål, i tillegg til økonomiske rammevilkår for sjømatnæringen. Sverre Johansen er utdannet fiskerikandidat og har i tillegg en grad i statsvitenskap. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i daværende Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for ressursforvaltning, kontroll og internasjonale fiskeriforhandlinger.

– Sverre har svært god innsikt i og har arbeidet tett på vår sektor i mange år. Han kommer fra stillinger med ansvar knyttet opp mot fangstbasert sektor og har en god tverrfaglig kompetanse som gjør at vi ser frem til å få han inn hos oss i Norges Fiskarlag. Det sier styreleder Kjell Ingebrigtsen som tirsdag har ledet Landsstyrets møte der ansettelsen formelt er behandlet.

– Store muligheter fremover

Selv sier den nye generalsekretæren at han gleder seg til å ta fatt.

– Norges Fiskarlag har en unik posisjon i fiskerinæringa, og jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten. Sammen med engasjerte medlemmer, dyktige tillitsvalgte og en administrasjon med stor kompetanse, ser jeg fram til å utvikle organisasjonen videre. Fiskerinæringa har store muligheter i årene framover, og gode rammevilkår for fiskerne og fiskeflåten er avgjørende for å skape verdier og aktivitet langs kysten, sier Sverre Johansen. Sverre Johansen tiltrer stillingen som generalsekretær i Norges Fiskarlag i midten av august.