Han er ny sjef i Åkerblå-systemet

Det melder Åkerblå i en pressemelding.

– Rollen som COO innebærer operasjonelt ansvar og ledelse innenfor kjerneområdene fiskehelse, miljø, rådgivning og tekniske tjenester i Åkerblå AS. Roger Sørensen som i dag innehar stillingen som COO i Åkerblå AS går over til nyopprettet stilling i Åkerblå Group AS som Adm.direktør(CEO) med virkning fra 1. mars 2021. Åkerblå omorganiserte til konsern struktur 1 januar 2021.

Jørund S. Larsen er utdannet Cand.scient. i akvatisk fysiologi ved Norges Fiskerihøyskole i Tromsø, samt Executive MBA i økonomisk styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Jørund har en bred og god arbeidserfaring som avdelings ingeniør ved NTNU, område og produksjonssjef i MOWI og har innehatt rollen de siste fire år som senior manager i BDO AS.

– Vi er meget tilfreds og stolte over at Jørund har takket ja til stillingen som COO i Åkerblå AS. Jørund kjenner oppdrett og service næringen godt, har lang ledererfaring og god faglig innsikt innenfor våre kjerneområder. Det å få Jørund på laget og i ledelsen, vil bidra til fortsatt god vekst og utvikling for Åkerblå sier Roger Sørensen, Adm.direktør i Åkerblå Group AS.

– God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk, sier Larsen selv i en kort kommentar.