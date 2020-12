Han forlenger ferskfiskordningen ut året

Fisket på ferskfiskordningen fortsetter ut året. Det melder Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, fortsetter vi fisket på ferskfiskordningen. Dermed er vi med på å sikre juletorsken og jobb frem til jul, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote (kvotebonus).

Ble utvidet

Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november, men ble utvidet til 6. desember, med en bonus på 30 prosent. Nå forlenges ordningen ut året. Bonusen vil være 30 prosent frem til 21. desember, og deretter reduseres til 10 prosent.

–Vi vil se nærmere på ferskfiskordningen for neste år og oppstartsdato når Fiskeridirektoratet har oversendt sitt forslag til reguleringer for 2021, sier Ingebrigtsen.

Det er tidligere vedtatt at overfiske på ordningen skal dekkes av gjenværende kvoter fra levendelagring og trekkes fra den norske torskekvoten i 2021.

– Nå er juletorsken sikret

En av de som jubler for beslutningen er fabrikkleder Per Gunnar Hansen ved Lerøy Norway Seafood i Båtsfjord.

– Jeg har kun èn kommentar: Flott! Dette har stor betydning for aktiviteten frem til jul. Nå er juletorsken for folk flest sikret, sier Hansen til Kyst og Fjord.

– Dette hjelper oss å sikre stabil drift ved fabrikken. Til neste år foreligger det vel et forslag om å starte ferskfiskordningen senere enn i år, og det tror jeg også blir bra, avslutter han.