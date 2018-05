- Han har jo vært der hele tida!

Funnet av den omkomne Edgar Hansen snart to år etter forliset vekker sterke følelser.

Datteren Kristine Vinje og sønnen Aleksander Johannessen fikk søndag den endelige avklaringen: Det hadde blitt gjort funn av en død person ved sjarken «Kristine» som gikk ned 18. juli 2016. Faren er ennå ikke formelt identifisert, men de to holder ikke muligheten for at det skulle være noen andre, åpen.

- Jeg er helt sikker på at det er han. Jeg har fått beskrevet klærne han hadde på seg, og jeg mener det ikke kan være noen tvil, sier Aleksander.



Sjarken "Kristine" ble hevet mandag kveld kveld av arbeidsbåten "Niklas".

Samtidig som de to er glade for at det kan settes punktum for saken, og at de får en grav å gå til, er de kritiske til at det måtte skje på denne måten.

At faren ble funnet, handler om et rent privat initiativ fra selskapet Finnsnes dykk & anleggsservice. De kontaktet barna til Edgar Hansen allerede i 2017 for å få tillatelse til å gjøre et forsøk på å heve båten med tanke på de verdier vraket representerer.

Selskapet gjorde et forsøk sommeren 2017, men dette mislyktes. Da selskapet var tilbake i området i annet oppdrag gjorde de et nytt forsøk, og det var da fiskeren ble funnet. Daglig leder Keneth Larsen sier til Kyst og Fjord at tampen ble slitt av, og at båten da sank til bunns igjen. Han tror den omkomne kan ha kommet løs i forbindelse med denne operasjonen.

- Vi fant ham på havbunnen ved båten da vi inspiserte med ROV før det nye hevingsforsøket, sier Larsen.

De etterlatte sitter med blandede følelser, men sier at det er gleden som har overtaket.

- Det er jo først og fremst bare veldig positivt. Det er jo bare synd at det ikke ble gjort før, men sånn er det, sier Aleksander Johannessen.

Søsteren Kristine er også glad for at saken endelig får sitt punktum, men er samtidig svært kritisk til at det måtte en privat vrakletingsaksjon til for at faren skulle bli funnet.

- Jeg føler jo at det er latterlig, rett og slett. Det er latterlig at ikke havarikommisjonen tok opp båten rett etter at havariet hadde skjedd. Jeg blir sint, for han vært der hele tida. Det er for dårlig at det måtte et privat firma på banen for å få gjort dette. Det kunne jo spart oss for nesten to år med uvisshet hvis de hadde gjort dette med en gang, sier Kristine Vinje.

