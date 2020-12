Han har solgt milloner av tonn med sild. Nå takker han av etter 31 år

Det ble lange åtte glass vakt for Odd Fredrik Andersen siden starten i Norges Sildesalgslag i 1989. Nå vil han savne gode kolleger, fiskere og kjøpere.

Nå er det altså slutt, melder Sildesalgslaget på sine nettsider. I går hadde Andersen sin siste arbeidsdag, og går nå over i pensjonistenes rekker. Skjønt, ferdig med silda og bransjen er han ikke, i hvertfall ikke mentalt.

Begynte rett på

Andersen ble offisielt ansatt i Norges Sildesalgslag den 2. oktober 1989 ved Harstad kontoret. På de årene har han blitt et kjent navn, stemme og fjes for mange langs kysten. I går hadde han sin siste arbeidsdag. Ved Harstad-kontoret var de den gang 12-14 ansatte, og midt i en hektisk sildesesong idet Andersen satt seg ved salgsdesken.

Sildefisket var godt i gang da jeg begynte, om ikke veldig hektisk i starten så ble det det utover måneden, forteller Andersen.

– Ble kastet inn i arbeidet

Det var et kort og intensivt fiskeri med stor deltakelse den gang.

– I den tiden gikk alle telefonene til salg gjennom sentralen, så jeg husker hun kom inn på kontoret, hun som satt ved sentralbordet og lurte på om det gikk bra – «hun hadde nå bare satt over samtalene», og det gikk bra, fortsetter Andersen.

For selv om Andersen ble kastet i det ved salgsbordet, hadde han god kunnskap om hva som foregikk i fiskeriene. Erfaringen hadde han tilegnet seg som fisker med sin egen båt, og som fisker og sist som styrmann på Selvåg Senior.

Lojal og pålitelig

Og han får de beste skussmål fra kollegene etter disse årene.

– Odd Fredrik kjenner næringen godt. Som fisker og leverandør og gjennom Sildelaget, men også mottakernes og kjøpernes synspunkter og utfordringer har han god kjennskap til. Han har alltid stilt opp og har vært en lojal og pålitelig ansatt, sier salgsdirektør Knut Torgnes.

Utvikling

Siden sin første arbeidsdag i 1989 har Andersen vært med på stor utvikling i næringen, både på flåtesiden og på land. Og da han startet på Harstad kontoret brukte de blant annet telefax for å kommunisere med kjøperne.

– Flåten har jo endret seg en del, det har blitt færre og større fartøy, i tillegg har vi fått mye bedre arbeidsverktøy for å gjøre den jobben vi skal gjøre. Du kan jo si at vi har gått fra papir og blyant til apper og elektronisk auksjon, sier Andersen.

Store endringer i alle ledd

I tillegg til endringer i arbeidsmetode og flåteledd har laget selv gått gjennom endringer. I 2004 ble Harstad kontoret lagt ned, og Andersen fikk tilbud om å fortsette i arbeidet fra hovedkontoret i Bergen.

– Da kontoret i Harstad ble nedlagt valgte Odd Fredrik å ta samme jobb i Bergen, hvor han senere også flyttet til på permanent basis. At han ble med «over» bidrog til at de fiskere og kjøpere som ønsket å beholde harstadkontore rimelig snart fant ut at de fikk samme og like god service når alle sildelaget tjenester ble levert fra ett kontor. Vi er veldig glad for at vi fikk Odd Fredrik med oss videre, og ikke minst glad for at han takket ja til stillingen som salgsleder etter Magne Fagerland i 2010, sier Torgnes.

Ny hverdag

Andersen har ikke lagt de store planene for den nye hverdagen, men ser for seg at det vil bli mer tid til å reise til blant annet Nord-Norge og å besøke familie oftere. I tillegg legger han ikke skjul på at MarineTraffic og Sildelagets nettsider nok kommer til å bli godt brukt en god del år til.

Man kutter ikke bare ut noe som har vært en del av hverdagen i over 30 år, i tillegg så er det jo noe man interesserer seg for, fiskeriene, sier Andersen.

Vil savne kollegene

Andersen ser fram til sin nye tilværelse, men vil også savne både gode kollegaer, fiskere og spesielt kanskje kjøpere.

Det har vært noe trivelige år, og fiskerne kommer jeg nok til å ha en del kontakt med, da man «vanker» i slike strøk, men kjøperne kommer jeg til å savne å ha kontakt med, sier Andersen.

Solgt millioner av tonn

– Gjennom mer enn 30 år ved salgsbordet i Sildelaget, både som salgskonsulent og salgsleder, har Odd Fredrik solgt millioner av tonn med fisk for pelagiske fiskere. Han har betydd mye for utviklingen av auksjonen og et moderne omsetningssystem i Sildelaget. Vi vil save Odd Fredrik både som kollega og hans enorme erfaring og kunnskap om fiskeriene. Vi ønsker han alt godt som pensjonist, avslutter administrerende direktør Paul Oma i Norges Sildesalgslag.