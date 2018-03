«Han står i fjæra og et tang»

Neida, det har slett ikke rabla for denne karen. Forsker Arne Duinker har gjort det til et livsprosjekt å misjonere for fjæra som åpen buffet.

Foto: Havforskningsinstituttet

- Sju av ti synes snegler er godt når de faktisk får smakt det, og ti av ti synes at tare er snadder! slår forskeren fast på vitenskapelig vis.

I denne artikkelen på Havforskningsinstituttets hjemmesider kan du hente kunnskap og inspirasjon foran neste fjæretur. Bon appetit!