– Han stenger ute unge og kvinner!

Mari-Ann Johansen regarer kraftig på Fiskeriministerens uttalelser om rekrutteringskvoter.

Av Inge Bjørn Hansen

Fisker Mari-Ann Johansen fra Tromvik utenfor Tromsø går i ukens Kyst og Fjord på papir kraftig ut mot fiskeridepartementets tildelinger av rekrutteringskvoter. Hennes anliggende i saken at det ikke er tatt med kvinner, og at det har det heller ikke vært gjort historisk, bortsett fra en gang i 2013 der en kvinne ble tildelt kvoter.

I dag svarer Fiskeriminister Harald T. Nesvik opp i Fiskeribladet med å si at han er enig i at det dessverre ennå er slik at det er flest menn som fyller rekrutteringskvotene. Med krav mener han her blant annet fartstid. Han skirver også følgende i en e-post til Fiskeribladet:

Nesvik påpeker i en epost til Fiskeribladet, at kriteriene for å få tildelt rekrutteringskvote, er fastsatt ut fra et mål om å prioritere både ungdom med fartstid og ungdom med fagbrev.

- Dessverre er det fortsatt klart flest menn som fyller disse vilkårene. Regjeringen vil fortsette med å vurdere mulige tiltak for flere kvinnelige fiskere, skriver Nesvik.

Det er akkurat det med ungdom og fartstid Mari-Ann Johansen nå reagerer kraftig på.

– Ministeren og departementet ser helt ut til å glemme hvem denne rekruteringskvoten skal gis til. Formåler er å få inn unge fiskere som ønsker seg inn i fiskeryrket. Herunder kvinner. Med de kriteriene som nå legges rundt det med fartstid er det ‹‹gutta boys›› som allerede henter store inntekter fra å vær med på trål som stikker av med disse kvotene, sier hun

Og hun legger heller ikke fingeren i mellom når hun videre beskriver det hun mener om denne saken.

– Når de så har fått disse kvotene bruker de dem som hobby mens det er pause i trålfisket. Jeg mener dette er helt i mot det som er intensjonene med rekrutteringskvotene. Mange av dem som vil inn i yrket, da spesielt kvinner, har med de kravene i mot seg aldri sjansen til å konkurrere mot dem som kan skilte med lang fartstid på stor kyst. Videre så har jo disse stor inntekt fra før av gjennom jobben på trålerne. Er det dette vi skal fremelske for å få nyrekruttering, eller er ordningen ment for unge som ikke har så mange bein å stå på når de skal forsøke å komme seg inn i fiskeryrket?, spør hun

Hun mener også at fiskeriministeren ikke må få slippe lettvint unna de svar han gir i forbindelse med rekrutteringskvotene.

– Dette er en sak vi må kjempe for. Hvis myndigheten ikke begynner å se helheten i de fremtidige fiskeriene, en helhet der alle er med, vil det bære galt av sted og mange unge vil la være å satse på en fremtid i egen fiskebåt, avslutter en meget irritert Mari-Ann Johansen, som altså selv er sjarkfisker ut fra Tromvik på Kvaløya i Tromsø kommune.