Hanson går fra Nordic

Mangeårig administrerende direktør i Nordic Group, Espen Hanson er uenig med styret om vegen videre.

Foto: Erik Jenssen

I en pressemelding fra Nordic Groups nye eier, Insula AS, fremgår det at Morten Hyldborg Jensen har tiltrådt som ny Administrerende Direktør i Nordic Group AS.

Nordic Group AS er et tradingselskap og selger villfanget fersk og frossen sjømat i eksportmarkedet. Selskapet ble etablert i 1967, og har i dag 21 ansatte, med hovedkontor i Trondheim. Fra og med 2017 inngår Nordic Group i sjømatkonsernet Insula AS.

– Jeg føler meg trygg på at selskapet, med Morten Hyldborg Jensen og våre øvrige, dyktige ansatte på laget, er godt rustet til videre vekst og utvikling, til glede for både kunder, leverandører, ansatte og eiere, uttaler styrets leder Sigvald Rist i en pressemelding.

Styret og tidligere Administrerende Direktør i Nordic Group, Espen Hanson, deler ikke syn på hva som er riktig veivalg for selskapet fremover, og de har derfor kommet til enighet om at Hanson fratrer stillingen som Administrerende Direktør i selskapet, heter det i pressemeldingen.

– Gjennom fem år i Nordic Group har jeg vært gjennom flere store omstillinger, både i selskapet og i bransjen for øvrig. Dette har vært både givende og krevende, uttaler Hanson.

Morten Hyldborg Jensen har lang og variert erfaring fra norsk fiskerinæring, og kommer fra stillingen som Driftsdirektør Hvitfisk i Insula. I sin nye rolle som leder av Nordic Group, vil han fremdeles ha det strategiske ansvaret for hvitfisk i Insula, og derved inngå i konsernets ledergruppe.

Lederskiftet trer umiddelbart i kraft, men Hanson vil være tilgjengelig for selskapet i tiden som kommer.