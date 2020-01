- Har aldri sett så fin fisk på første kontroll

Skreipatruljen skryter produsentene opp i skyen etter årets første kontrollrunde. - Vi har aldri sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei så tidlig på årets, fastslår skgreipatruljen.

Skreipatruljen har akkurat kommet hjem fra sesongens første kontrolluke i Norge og Europa, og resultatene er oppløftende ifølge rapporten som Norges Råfisklag har presentert etter runden.

Fornøyd med nybegynnerne

Skrei fra hele 22 ulike produksjonsanlegg langs kysten fra Finnmark til Nordmøre har blitt kontrollert. Og resultatene er oppløftende.

Kontrollørene fra Norges Råfisklag er spesielt fornøyd med jobben som de nyetablerte skreipakkerne gjør.

- De nye pakkerne leverer virkelig varene, og leverer skrei som er helt i henhold til kvalitetskravene i standarden, sier kvalitetskontrollør Lillian Hansen.

Til tross for mye dårlig vær og få fiskeleveranser er det blitt pakket kvalitetsmerket Skrei. Dårlig vær kan gjøre det utfordrende for fiskerne å sikre skånsom behandling av fisken under fangstprosessen, og for pakkerne å finne skrei som tilfredsstiller kvalitetskravene. Men resultatene fra kontrollen viser at det har blitt gjort en veldig god jobb gjennom hele produksjonskjeden. På ca. 165 kontrollerte skrei fant kontrollørene svært små avvik fra kvalitetskravene, slik som merker i fiskeskinnet og lite is.

- Å få anmerkning på et skrapemerke i skinnet høres kanskje strengt ut, men skal en kvalitetsmerket Skrei levere det merket lover skal den være helt perfekt, opplyser Hansen.

Skryter av fiskerne

Fiskerne har gjort en veldig god jobb, og får skryt av kontrollørene.

- Vi vet at skreien vi kontrollerte var fanget med ulike redskap. De gode resultatene viser at når man gjør alt riktig fra begynnelsen, så spiller fangstredskap mindre rolle.