Har alltid drakta på

Du trenger ikke lenger lagre redningsdrakta nede i lugaren. Du kan ha den på. Bestandig.

Det mener Hansen Protection AS, som har utviklet en arbeidsdress som samtidig er godkjent som redningsdrakt. Dermed kan du gå med redningsdrakta på deg – bestandig.

- Egentlig snakker vi om tre ulike drakter på én gang; en arbeidsdrakt, en redningsdrakt med isolasjon og en redningsdrakt uten isolasjon, sier Torbjørn Svensen til Kyst og Fjord. Han er Key Account Manager Personal Protection i Mosse-selskapet, som fram til 2011 var en del av Helly Hansen-konsernet.

Fri bevegelse

Høyere krav til sikkerhet blant annet i offshore-bransjen har sendt utviklerne til tegnebrettet for å finne detaljene som gjør at sjøfolk kan overlevere i havet i seks timer, med en vanntemperatur på bare to grader Celsius. Selve målet om overlevelse er for så vidt nådd for lengst, men da i «romdrakter»; engangsdrakter som du kun tar på deg i en nødssituasjon. Mossingene ville gå ett skritt lenger, og konstruere en type redningsdrakt som også var komfortabel. En som ikke hindret fri bevegelse. En som du kunne ha på deg hele tida.

- Det sitter i detaljene. Blant annet er ermene festet på en slik måte at ikke drakta «heises opp» hver gang man løfter armene over hodet. Som i en vanlig arbeidsdress skal brukeren med letthet kunne utføre normale arbeidsoperasjoner, sier Svensen.

- Samtidig tåler drakta slog og møkk, og den kan vaskes, uten at den mister sine livreddende egenskaper.

Omkom i styrhuset

Norske fiskere er pålagt å ha overlevingsdrakt om bord. Den ligger gjerne nedpakket i lugaren eller i styrehuset. Dessverre finnes det eksempler på at fiskere har omkommet i styrhuset, mens de var i ferd med å finne fram drakta.

- Av og til står det om sekunder, en båtfører vil inntil det siste være mer fokusert på å berge båten enn seg selv, spesielt i små fartøy der du bare har deg selv å stole på. Går du alltid med redningsdrakta på, har du fjernet denne forsinkelsen.

Tryggere arbeidsplass

Drakta har fem ulike godkjenninger, der den siste sertifiseringa kom sommeren 2019. Mossingene var klare for en større lansering, men så kom koronaen, og satsinga ble satt på vent. Nå er ventetida over.

- Vi har lagt mye arbeid i dette produktet, og mener vi har tatt sikkerheten ett skritt lenger. Nå gleder vi oss til å se at norske fiskere får en tryggere arbeidsplass, sier Svensen.