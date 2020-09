Har bestilt 40-metring

Reder Andreas Hansen og sønnen Erlend i rederiet Asbjørn Selsbane AS har bestilt et nytt 39,30 m snurrevadfartøy / tråler fra Karstensens Skibsværft A / S. Fartøyet vil være topp moderne, med alt innen det siste med hensyn til maskiner og utstyr.

Prosjektet som helhet er opprettet i et veldig tett og intenst samarbeid mellom rederi og verft.

Det melder Karstensens Skibsværft AS og Asbjørn Selsbane AS i en felles pressemelding.

Rederiet Asbjørn Selsbane er veletablert i kystfiskesektoren, og driver i dag «Asbjørn Selsbane» med rettigheter for pelagisk og hvitfisk, og har tidligere parallelt drevet et mindre fartøy, også med navnet «Stødig». Det nye fartøyet vil delvis erstatte denne forrige «Stødig», og operere på hvitfisk og med reketråling. I tillegg vil fartøyet være utstyrt for havfiske etter rødåte. Skipet vil få tanker for levende fisk, og hvitfisken vil i all hovedsak bli levert som ferskfrossen i iTubs / fartøy. Det vil bli satt opp fryseanlegg, primært rettet mot reker og rødåte.

Rederiet Asbjørn Selsbane var opprinnelig basert i Lødingen, og har vært drevet av familien Hansen i flere generasjoner. Andreas Hansen har drevet rederiet i 30 år, og har nå også fått med sin eldste sønn Erlend, som har fullført skipperskoleutdannelsen, i bedriften. Selskapet har nå base på Kvaløya i Tromsø kommune. Dette prosjektet er det fjerde nybyggsprosjektet, som Andreas Hansen leder. Selskapet uttrykker tilfredshet med at det har nådd slutten på denne avtalen med Karstensens Skibsværft, og ser frem til å komme i gang med byggingen. Rederi og verft har jobbet godt sammen i mange år - dermed ble den innovative og nåværende «Asbjørn Selsbane» bygget på Karstensens skipsværft i 2013.

Nettopp resultatet av utformingen og konstruksjonen av «Asbjørn Selsbane» har gitt god grunn til å fortsette samarbeidet, der selskapets kunnskap, erfaring, ønsker og krav er supplert med verftet sitt innspill og design.

Det nye fartøyet er designet med mange likhetstrekk i forhold til «Asbjørn Selsbane», så de to fartøyene vil utfylle hverandre best mulig, og gi optimal utnyttelse av selskapets kvoter.

Karstensens Skibsværft gleder seg over tilliten rederiet viser. Det er alltid med stor glede at verftet ønsker kunder velkommen tilbake. Med denne kontrakten har verftet 14 skip i ordreboken for levering i løpet av de neste 2 årene.

I løpet av de kommende ukene vil leverandører for hovedkomponenter bli bestemt. Selskapets fokus vil være på kvalitet, innovasjon og pålitelighet.

Fartøyet er planlagt utstyrt med elektriske vinsjer for best mulig effektivitet og dermed minst mulig miljøpåvirkning.

Framdriftssystemet er også designet for å redusere miljøpåvirkningen så mye som mulig. Omfattende studier og vurderinger av ulike løsninger er dermed gjort.

Fartøyets hovedmål:

Lengde overalt 39,30 m

Bredde støpt 11,50 m

Dybdehylster 6,60 m

Nye STØDIG leveres i juni 2022.

Skroget til det nye fartøyet skal bygges ved Karstensen Shipyard Poland.