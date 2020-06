Har blitt Åses paradis gjennom hardt arbeid

Kongsfjord Gjestehus er unikt på mange måter. Her møter du det autentiske, nemlig et kysttun fra begynnelsen av 1900-tallet. Her kan du nyte stillhet og ro. Her møter du Åse Winsents som vertskap, full av omtanke og omsorg. Her kan du innta måltider med kortreiste spesialiteter fra det rike Barentshavet.

Kystfolk