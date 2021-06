Har bygget 500 hesters «vaskemaskin»

Her ser du 14,99 meter lange «Lønningdal». Nybåten skal først og fremst vaske oppdrettsringer og -nøter, med ei vaskepump som er like kraftig som hovedmotoren.

– De er faktisk identiske, hovedmotoren og vaskemotoren, en Scania D13 på 500 hk, forteller Ronny Emilsen (48), styremedlem i det nye rederiet, som også har hatt hovedansvaret for byggeprosjektet. For et par uker siden stod båten ferdig, og nå går vaskemaskinen for fullt. – Alt virker som det skal. Dette er artig.

Lange tradisjoner

Selve rederiet, Holmen Rederi AS, ble stiftet 1. mars i år, men resten dreier seg om lange tradisjoner. Familien Emilsen drev fiskebåt med fartøynavnet «Lønningdal» over en lang periode, men i 1975 satset de på oppdrett, som en av de første i Rørvik-området. I dag er Emilsen-gruppen bunnsolid, med rundt 45 ansatte og en produksjon i fjor på knappe 10.000 tonn laks. Mellom mye annet driver selskapet også med eiendomsutvikling, blant annet eier det Marøya, der Rørvik Marina holder til.

– Vi har vasket nøter for både oss selv og andre siden rundt 2000. Nå har vi bygget ny båt, og skilt ut virksomheten i et eget selskap. Å betjene våre egne anlegg er prioritet én, samtidig har vi altså kapasitet til å tilby våre tjenester ut til andre, forteller Ronny.

Båten har et mannskap på to, har 12-timers skift og stiller med alle fasiliteter som trengs for å bo om bord. Tar vi med at båten på alle måter er spesialbygget for denne type virksomhet, blant annet er den godkjent for slepeoppdrag, snakker vi om langt høyere kapasitet enn på gammelbåten.

– Med ei kran med 20 meters rekkevidde og et bredt arbeidsdekk, kan vi ta opp og sette ut oppdrettsringer og -nøter. Båten er anvendelig for en lang rekke arbeidsoppgave for oppdrettsnæringa, forteller han.

– Vi marsjer i 9,5 knop, og kan i praksis operere mellom Sandnessjøen og Hitra-Frøya.

Snedig hybrid

Selve framdriftssystemet er helt ordinært, men båten stiller likevel med mye snedig ENØK-teknologi. Over alt i båten er det vannbåren varme, med motorens kjølevannstank på 400 liter som varmekilde. Ti timer i døgnet skal det være stille om bord, da slås motoren av, og alt om bord drives med batterier. En dieselvarmer slår inn når kjølevannet kommer under 40 grader, og slås av igjen når vannet når 80 grader Ved kai er det en varmekolbe drevet at landstrøm som overtar. Både hovedmotor, vaskemaskinmotor, hjelpemotor og landstrømmen er med og lader batteriene.

– Batteripakken er ikke spesielt stor, men vi har likevel mer enn nok kapasitet. Etter åtte timers avslått hovedmotor har vi fortsatt 78 prosent batterikapasitet igjen, sier Ronny. Hybrid-systemet er konstruert av det lokale firmaet Elcom AS i Rørvik, og Emilsen er full av lovord. Også båten er bygget lokalt, på Viknaslipen, og Ronny har ikke hatt spesiell lang vei til verftet.

– Dette funker meget godt. Fra verftet har den gått rett i tjeneste uten problemer.

Fiskebåtskrog

Også skroget er konstruert lokalt, ved Moen Marin, og gransker du linjene, ser du fort at dette skroget er basisen for en lang rekke 50-fots fiskebåter langs kysten. I bunnen finner du to motorrom, det ene for hovedmotor og hjelpemotor, det andre for pumpa. Enorme mengder vann går gjennom dette systemet, og skulle det oppstå lekkasjer, er det en stor fordel at de andre motorene er utenfor rekkevidde.

– I tråd med økt bruk av rognkjeks som rensefisk, er vasking av oppdrettsnøtene blitt stadig viktigere. Sommerstid vasker vi de samme nøtene med bare 14 dagers intervaller. Går det lenger tid, blir nøtene så begrodd at rensefisken begynner å beite på maskene i stedet for å spise lakselus. Og da er jo vitsen borte.

Også kamerasystemet om bord er verdt noen ord. For Ronny og mannskapet er det viktig å ha kontroll over hvem som kommer og går av dekk. Kameraovervåking ved leideren på babordsida og i maskinrommet gir oversikt over det meste, spesielt når de er fortøyd ved merdene og med fullt fokus på arbeidsoperasjonene. – Med dette systemet oppdager man fort at vanlig vindusutsikt har sine begrensninger. I finvær må man blende sola ute, men da forsvinner også oversikten. Nå kan vi blende så mye vi vil, og likevel se alt vi trenger å se.

Fakta «Lønningdal»

Lengde: 14,99 meter

Bredde: 7,00 meter

Hovedmotor: 500 hk

Hjelpemotor: 65 kW

Pumpe: 500 hk

To lugarer, WC, dusj, messe.

Dieseltank: 7000 liter

Vanntank kjølevann/oppvarming: 400 liter