Har dokumentert klippfisk-påstander

FHF har forsket på holdbarheten til klippfisk under ulike miljøpåvirkninger.

Foto: FHF

Holdbarhet på klippfisk har sammenheng med lagringstemperatur, vanninnhold i fisken, luftfuktighet, antall rødmidd og om produktet er emballert. Holdbarheter for emballert loins og uemballert flekket klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (25 °C, 30 °C og 35 °C) og relativ fuktighet på 60 % og 80 % er dokumentert, skriver FHF i en pressemelding.

Emballert loins lagret ved 60 % relativ fuktighet har en lengre holdbarhet enn tilsvarende produkter lagret ved 80 % relativ fuktighet. Produkter lagret ved 25 °C hadde en lengre holdbarhet enn produkter lagret ved 35 °C. Holdbarhetseffekten av å tørke til et lavere vanninnhold enn 48 % var minimal, mens holdbarheten ble gradvis kortere med et vanninnhold fra 48-54 %. Det er også dokumentert at klippfisk av torsk lagret ved 4 °C er holdbar i minst 2 år. Gjennom prosjektet er det også utviklet en prosedyre for fastsetting av nivå rødmidd i klippfisk. Siden misfarging på klippfisk forekommer ujevnt vil sted for prøveuttak være avgjørende for resultatet av analysen. Nofima har hatt prosjektledelsen på prosjektet.

Alt er oppsummert i to separate faktaark som du finner lett tilgjengelig her:

Holdbarhet på flekket klippfisk

Holdbarhet på emballerte loins