Har endelig funnet et godt dorgefelt

Kystfiskerne som dorger etter makrell, har de siste dagene hatt solide sjøvær de siste dagene på feltene utenfor Sirevåg.

Fikser Alf Ulland på «Havsund» sier til Sildelaget at tilgjengeligheten på sanden nord for Sirevåg er svært bra for tiden.

- Vi har sett mye her på sanden, makrellen kommer inn på sandflekker, så jeg vet ikke om det er noe god mat på dem eller hva? Det hadde vært interessant å vite hva som lokker den innover, sier Ulland.

Varierende

Dorgefisket har vært av og på denne sesongen og noe preget av været, men Ulland er nå glad for at makrellen har kommet opp til overflaten ved Sirevåg. Ifølge bekjente av Ulland er det ikke første gang makrellen trekker inn over.

- Oktober kan jo være dårlig værmessig, men vi har stått litt i le nå, og det kan jo se ut som makrellen følger gamle tradisjoner ved at den trekker innover. De gamle sier at de har fisket makrell på sanden så lenge de kan huske, fortsetter Ulland.

400 gram i snitt

Det har vært en 4-6 båter i aktivitet i området de siste dagene. Størrelsen på makrellen i området er god og ligger på en 400 gram i snitt.

- Japanerne har jo vært veldig fornøyd med dorgemakrell de siste årene, så vi får håpe de er like fornøyd nå, sier Ulland.