Har fått 40 kroner mer pr tørrfisk-kg

Prisveksten på tørrfisk har til nå i år vært formidabel. Tilvirkerne får i snitt 27 prosent bedre betalt enn året før.

Forklaringen på prisveksten ligger i volumene. Det ble i mai eksportert 173 tonn tørrfisk, mot 209 tonn i fjorårets maimåned. Så langt i år har norske tørrfiskprodusenter sendt ut 1.513 tonn, mot 1.762 tonn i samme periode i fjor, ifølge statistikken fra Sjømatrådet.

Kyst og Fjord har tidligere omtalt hvordan tørrfisknæringa i år møtte markedene med minimale lagre etter at hengekvantumet i 2018 var lavere enn normalt.

Snittprisen når alle tørrfiskkvaliteter er slått sammen var i mai 153 kroner, mot 124 i fjorårets maimåned. For perioden januar til mai var snittet i år 187 kroner, mot 147 kroner samme periode i fjor.

Italienerne betalte best, med 216 per kilo i år, mot 180 i fjor. Det er en prisøkning på 36 kroner.

Nigerianerne sto imidlertid for den største prosentveksten. En prisoppgang fra 68 til 96 kroner utgjør 28 kroner per kilo, og hele 41 prosent.

Nigeria er også Norges største kunde av tørkede hoder. Så langt i år har Norge eksportert 3.812 tonn, mot 3.988 i samme periode i fjor. Snittprisen har økt fra 14,50 til 20 kroner, og den samlede verdien av årets hode-eksport utgjør 76 millioner kroner mot 57 millioner i samme periode i fjor.