Har fått en liten førjulsopptur

Omsetningen i råfisklagets distrikt har fått seg en liten oppsving den siste uken. Både torsk, hyse, sei, kveite og kongekrabbe økte sist uke.

Mye skyldes et stabilt godt vær på de fleste fiskefeltene.

- I uke 50 var værforholdene stabilt bedre enn uka før, og det vises også på Råfisklagets omsetning av ferskt råstoff. Økt omsetning både av fersk torsk, sei, hyse, kveite og kongekrabbe om vi sammenligner med uke 49, framgår det i siste ukesrapport fra Norges Råfisklag.

Finnmark dominerer

Fremdeles er det Finnmark som dominerer når det gjelder landinger av torsk, hyse, kongekrabbe og kveite. For seiens vedkommende har Troms og Vesterålen tatt over etter økt fiske med snurrevad og garn utenfor Senja og Andøya.

Råfisklagets omsetning i uke 50 endte på 159,2 millioner kroner viser de foreløpige tallene. Av dette var 18,1 millioner kroner omsatt fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter var 141,0 millioner kroner, fordelt med 76,3 millioner kroner på fersk og 64,8 millioner kroner på fryst råstoff.

På 2018-nivå

Den samlede omsetningen for Råfisklagets var ved utgangen av uke 50 på nærmere 12,4 milliarder kroner. Det betyr at fiskerne så langt ligger rundt 400 millioner kroner dårligere an enn til samme tid i fjor, og er omtrent på 2018-nivå.