Har fått kjøpt seg litt tid

Jimmy Tøllefsen har et ørlite håp om at foten settes ned for de planlagte havmerdene i Øyfjorden utenfor Husøy, etter at saken nå skal gjennom en ny runde i kommunen.

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

- Vi har i hvert fall fått kjøpt oss tid inn til videre, sier Tøllefsen som sammen med resten av fiskeri-Senja har rast mot planene etter at de ble kjent tidligere i høst.

Helt ukjent

Sammen med andre fiskere fra Husøy, Fjordgård og Botnhamn, har han måtte bruke mye tid i høst på å få satt en stopper for prosjektet – som nærmest kom som lyn fra klar himmel da det ble kjent at Norway Royal Salmon (NRS) skulle starte utprøving av et helt nytt driftskonsept med ny teknologi ved Fugleneset ytterst i Øyfjorden. Dette er et viktig område for fiskerne, hvor det tas både sild, torsk og hvor mange har lakseplasser. Likevel, det er ikke hensyntatt av saksbehandlerne – så langt i prosessen.

Ikke vunnet

Jimmy Tøllefsen advarer likevel mot å tro at saken er vunnet selv om saken skal gjennom en ny kommunal runde. Spesielt etter at millioner fra havbruksfondet ble strødd over vertskommunene tidligere i høst. Han frykter mange lokalpolitikere vil la seg blende og dermed gå på akkord med egne fiskefelt i håp om mer penger i framtiden.

Samtidig frykter Tøllefsen at både fylket og Fiskeridirektoratet vil overse den lokale protesten. Derfor mener han kampen på langt nær er vunnet.

- Dette er en svært viktig sak for oss. For dersom dette går igjennom, kan vi nesten vente oss hva som helst i framtiden.

Tøllefsen er for øvrig overrasket over at havmerdene lokaliseres så langt inn mot land.

- Jeg hadde trodd at dette var noe som skule være til havs men det er det tydeligvis ikke.

Les hele saken her.